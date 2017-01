Berita Premium

Khamis, 22 Disember 2016 - 1:31PM

SUBANG JAYA: Proton Holdings Bhd menerima satu lagi anugerah sebelum menutup tahun ini, apabila Proton Iriz dinobatkan sebagai 'Budget Car of The Year 2016' pada anugerah ASEAN Car of the Year 2016 (ACOTY).